Spalletti cambia l'Italia per l'Ucraina: possibile chance per Raspadori

Contro la Macedonia, all'Italia è mancata qualità.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro la Macedonia, all'Italia è mancata qualità. Questo è quanto è emerso dalla prima uscita della Nazionale targata Luciano Spalletti, che dovrà fare le opportune correzioni in vista della fondamentale sfida di domani sera contro l'Ucraina.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tra le mosse che ha in testa il Ct per dare qualità c'è quella di inserire Locatelli in mezzo al campo al posto di Cristante. Possibile chance anche per Frattesi al posto di Tonali, mentre in avanti Zaniolo potrebbe essere nuovamente messo in campo nonostante la prova negativa con la Macedonia. Raspadori possibile altra soluzione in avanti, così come Scalvini per sostituire Mancini in difesa.