Staffetta a sinistra e un rientro a destra: Allegri cambia la difesa in Napoli-Torino?

Allegri pensa a Favasuli dal primo minuto contro il Torino. Rrahmani e Rafa Marin al centro, ballottaggio tra Olivera e Spinazzola sulla sinistra.

Potrebbe essere arrivato il momento di Costantino Favasuli. Il terzino del Napoli ha smaltito l'infortunio rimediato con la Nazionale Under 21 e da sabato è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Complice l'assenza di Giovanni Di Lorenzo, Massimiliano Allegri starebbe pensando di schierarlo dal primo minuto contro il Torino, proprio nel ruolo per il quale è stato acquistato. Il tecnico livornese sembra intenzionato a riproporre la difesa a quattro in occasione della ripresa del campionato.

Napoli, ballottaggio Olivera-Spinazzola: Allegri pensa alla staffetta

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, al centro della retroguardia dovrebbero agire Amir Rrahmani e Rafa Marin, mentre sulla corsia mancina resta aperto il ballottaggio tra Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola. Allegri sarebbe orientato ad alternare i due terzini in occasione del doppio impegno ravvicinato: chi partirà dal primo minuto contro il Torino dovrebbe lasciare spazio al compagno nella successiva sfida di Champions League contro il Manchester City.