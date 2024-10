Super-Lukaku da 7,5 per tutti i quotidiani: "Gol, assist e lavoro sporco. E quando sarà in forma?"

Tutti d'accordo. Pioggia di 7,5 in pagella per Romelu Lukaku che viene elogiato da tutti i quotidiani, sportivi e non, che si fanno la stessa domanda: chiude con due assist ed un gol e quindi cosa accadrà quando verrà ritenuto al top della condizione?

Corriere dello Sport 7,5 - L’assist per McTominay, quello per Neres, il rigore. Gol e lavoro per la squadra: il manuale del centravanti di Conte.

Gazzetta dello Sport 7,5 - Poco nel gioco, ma ogni pallone è decisivo: due assist, la palla a Olivera da cui nasce il rigore, il gol dal dischetto. Serve altro?

Il Mattino 7,5 - Freddissimo sul rigore, un doppio assist a occhi chiusi. Quando c'è da dare un rifornimento lui c'è. Difende palla e la dà come vuole grazie alla stazza ed alla sua intelligenza. E meno male che non è ancora in condizione

Tuttonapoli 7,5 - Col movimento solito porta fuori la difesa e serve un gran pallone per il gol di McTominay. Non ha molte occasioni, ma trasforma in oro tutto ciò che tocca: rigore realizzato ed altro assist delizioso per il 3-1 di David Neres

Tuttomercatoweb 7,5 - Che la condizione non fosse ancora buona si sapeva, ma anche se non al meglio riesce a essere decisivo. Due assist, un gol (il terzo in campionato) su calcio di rigore e il solito utilissimo lavoro per la squadra. Cosa sarà capace di fare quando troverà anche la forma migliore?