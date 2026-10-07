In tre recuperati, per due big Allegri deve ancora attendere: il rientro slitta di una settimana

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Oggi alle 14:20 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Allegri ritrova Meret, Spinazzola e Marianucci e attende Giovane. Servirà invece almeno un'altra settimana per Anguissa e Alisson Santos.