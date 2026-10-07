In tre recuperati, per due big Allegri deve ancora attendere: il rientro slitta di una settimana
Arrivano finalmente alcune buone notizie dall'infermeria del Napoli. Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Luca Marianucci hanno superato i rispettivi problemi fisici, mentre si avvicina anche il recupero di Giovane. Come riferisce La Repubblica, servirà invece almeno un'altra settimana prima di rivedere a disposizione Frank Anguissa e Alisson Santos. Un quadro che resta quindi complicato per Massimiliano Allegri, soprattutto considerando anche gli ultimi problemi accusati durante la sosta per le nazionali.
Buongiorno sarà l'ultimo a rientrare
I tempi più lunghi riguardano Alessandro Buongiorno, operato al ginocchio durante l'estate e il cui ritorno è previsto a gennaio. L'emergenza è dunque destinata a protrarsi ancora per qualche settimana, proprio mentre il Napoli si prepara ad affrontare una fase particolarmente intensa della stagione. Dopo la sfida contro il Frosinone, infatti, gli azzurri entreranno in un ciclo di nove partite nell'arco di un mese, comprendendo anche gli impegni di Champions League. Per Allegri diventerà quindi fondamentale recuperare progressivamente il maggior numero possibile di giocatori.
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