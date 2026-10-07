Maledizione infortuni: numeri già alle stelle, il dato dopo 6 partite è clamoroso

Antonio Vergara si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili del Napoli. Per il centrocampista lesione distrattiva di medio grado del soleo destro.

L'emergenza infortuni continua a complicare l'avvio di stagione del Napoli. L'ultimo a fermarsi è Antonio Vergara, uscito anzitempo durante Italia-Turchia di Nations League e sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e dovrà restare fuori per almeno un mese, con i tempi effettivi che dipenderanno dalla risposta del muscolo e dall'andamento del recupero.

Napoli, già undici stop dall'inizio della stagione

Quello di Vergara è addirittura l'undicesimo stop accusato dalla rosa di Massimiliano Allegri, nonostante il Napoli abbia disputato appena sei partite tra campionato e Champions League. Prima del giovane azzurro si erano fermati Favasuli e Olivera, preceduti dagli infortuni di Marianucci, Buongiorno, Alisson Santos, Meret, Anguissa, Giovane, McTominay e Spinazzola. Una sequenza che ha limitato le possibilità di rotazione di Allegri, costringendolo spesso a modificare le proprie scelte. Alcuni elementi sono ora sulla via del recupero, mentre per McTominay è atteso oggi il responso degli esami per l'idoneità sportiva.