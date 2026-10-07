Napoli-Frosinone, Maradona verso il sold out: la situazione
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Il Napoli si prepara a ritrovare il proprio pubblico alla ripresa del campionato.
Il Napoli si prepara a ritrovare il proprio pubblico alla ripresa del campionato. Sabato contro il Frosinone il Maradona si annuncia particolarmente caldo, con una prevendita che conferma la grande voglia dei tifosi di tornare sugli spalti di Fuorigrotta.
Napoli-Frosinone verso il pienone: restano pochi biglietti al Maradona
Come sottolinea il Corriere dello Sport, "si va sempre più verso il pienone. La città ha voglia di tornare a Fuorigrotta". I numeri della prevendita parlano chiaro: "da giorni esaurite le Curve e i Distinti superiori", mentre restano appena pochi tagliandi per la Tribuna Nisida e la disponibilità è ormai ridotta anche negli altri settori dello stadio.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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