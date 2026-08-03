Prima pagina Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Allegri vuole Badiashile e Favasuli"

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Kolo Muani erediterà anche la maglia numero 9 lasciata da Vlahovic.

Il Corriere dello Sport dedica l'apertura alla Juventus e al ritorno di Randal Kolo Muani. Il quotidiano titola "Giusto Kolo", sottolineando come l'attaccante francese sia nuovamente bianconero dopo un anno e tre sessioni di mercato. La Juventus ha definito l'operazione con il Paris Saint-Germain sulla base di 50 milioni di euro, mentre il giocatore, dopo le visite mediche e la firma, è pronto a raggiungere la squadra in tournée.

Calciiomercato Napoli: occhi su Badiashile e Favasuli

Nella colonna dedicata al Napoli, il Corriere fa il punto sulle richieste di Massimiliano Allegri per completare l'organico. Secondo il quotidiano, il tecnico azzurro avrebbe individuato in Benoît Badiashile il rinforzo ideale per la difesa e in Costantino Favasuli un profilo utile per la fascia destra. Due obiettivi che la dirigenza proverà a regalare all'allenatore negli ultimi giorni di mercato.