ADL ha già presentato il progetto per il nuovo stadio alla Uefa: i dettagli
La festa per il Centenario del Napoli sarebbe stata anche l'occasione scelta da Aurelio De Laurentiis per lanciare un messaggio sul futuro del club. Oò presidente azzurro, dal palco di Piazza del Plebiscito, davanti a circa 60mila persone, ha lasciato intendere l'intenzione di rendere il Napoli "sempre più forte e strutturato", parole interpretate dal quotidiano come un riferimento ai progetti di crescita della società.
Presentato all'UEFA il progetto del nuovo stadio
Secondo La Repubblica, il Napoli ha già presentato all'UEFA il progetto del nuovo stadio di proprietà nell'area dell'ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio, candidandolo a ospitare alcune gare degli Europei del 2032. Il quotidiano descrive l'intervento di De Laurentiis come il "classico colpo di teatro" studiato per infiammare ulteriormente l'entusiasmo dei tifosi nel corso della serata dedicata ai primi cento anni di storia del club azzurro.
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