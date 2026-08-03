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La previsione della Gazzetta dello Sport: "Fame da Campioni, Inter resta favorita"

La previsione della Gazzetta dello Sport: "Fame da Campioni, Inter resta favorita"
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La corsa allo scudetto riparte con l'Inter davanti a tutti.

La corsa allo scudetto riparte con l'Inter davanti a tutti. È questo il messaggio lanciato dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che apre con il titolo "Fame da campioni", sottolineando come i nerazzurri restino, almeno per il momento, la squadra da battere.

Calciomercato, Chivu chiede rinforzi

Il quotidiano evidenzia che il bis tricolore rappresenta la priorità della formazione di Cristian Chivu e riporta anche il pensiero di Christian Vieri, convinto che l'Inter sia ancora la favorita per la vittoria del campionato. Sul fronte mercato, la Gazzetta segnala il possibile ritorno di Moussa Diaby come rinforzo sulla fascia destra, nell'ambito di una trattativa che potrebbe coinvolgere Kristjan Asllani.