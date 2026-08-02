Corbo, appello ad ADL: "Dia segnali di ripresa! Non si limiti al marketing o Napoli non virtuoso"

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Nell'editoriale Antonio Corbo elogia il presidente azzurro ma chiede maggiore concretezza su stadio, centro sportivo e sviluppo del club.

Nel suo editoriale su La Repubblica, Antonio Corbo torna ad analizzare il momento del Napoli e la gestione di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista ricorda gli investimenti compiuti dal club negli ultimi due anni e il percorso che ha portato alla conquista dello scudetto e della Supercoppa, sottolineando però come, dopo l'addio di Antonio Conte, la crescita del progetto sembri essersi rallentata. Corbo apprezza il riavvicinamento tra il presidente e le istituzioni cittadine, ma invita ad accompagnare gli annunci con fatti concreti.

"Il presidente è un modello, ma il Napoli dia un cenno di ripresa"

Corbo scrive che "manca però tanta concretezza per pensare che lo stadio nuovo proposto e il centro giovanile non somiglino più a due castelli in aria. Lodevoli gli annunci, legittimo aspettare". L'editorialista affronta anche altri temi, dal futuro del centro sportivo di Castel Volturno alle strategie di marketing del club, osservando che "con i suoi 49 addetti contro i 300 della Roma il Napoli è un modello di risparmio estremo e non più virtuoso se limita il marketing a vendere magliette". Il giudizio finale resta comunque positivo nei confronti del patron azzurro: "Ha rivoluzionato il sistema calcio da debiti in redditi. È un modello il presidente del Centenario. Giusto vederlo ieri al centro della scena. Ma dia un cenno di ripresa. Se il Napoli celebra ora i 100 anni, non può all'improvviso dimostrarli tutti".