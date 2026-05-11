Spalletti lo rivuole a tutti i costi: Kim è il grande obiettivo della Juve
La Juventus prepara le mosse per il prossimo mercato e mette il difensore centrale in cima alla lista delle priorità, insieme al portiere, esigenza considerata più urgente dalla società che da Luciano Spalletti. Il grande obiettivo per la retroguardia sarebbe Kim Min-Jae, il cui futuro al Bayern Monaco appare tutt’altro che definito.
L’operazione, però, si preannuncia complessa e strettamente legata all’eventuale cessione di Gleison Bremer, che al momento resta uno dei nomi più caldi in uscita tra i big bianconeri. Kim percepisce uno stipendio molto elevato, vicino ai 9 milioni netti a stagione, ma vorrebbe ritrovare maggiore continuità dopo il poco spazio accumulato nell’ultimo biennio con Kompany. L’idea di tornare in Italia, ritrovando Spalletti dopo l’esperienza vincente di Napoli, sarebbe particolarmente gradita al difensore sudcoreano.
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