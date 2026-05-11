Conte-ADL, colloquio dopo la Champions. Gazzetta: "Possibilità tutte da verificare"

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Il futuro di Antonio Conte resta uno dei temi centrali in casa Napoli

Il futuro di Antonio Conte resta uno dei temi centrali in casa Napoli, ma ogni discorso verrà affrontato soltanto dopo aver blindato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il confronto con Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe previsto solo a obiettivo raggiunto, in un summit che servirà a capire se ci saranno ancora le condizioni per proseguire insieme.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, “Conte invece parlerà con Aurelio De Laurentiis a Champions in cassaforte”, segnale di come il club voglia prima chiudere definitivamente il discorso europeo prima di affrontare le questioni legate al futuro tecnico.

La rosea sottolinea come la permanenza dell’allenatore non sia ancora scontata: “La possibilità che il matrimonio prosegua secondo contratto sono tutte da verificare”. Molto dipenderà dalle strategie future del club, dagli investimenti sul mercato e dalla visione condivisa tra società e allenatore.