Altra aggressione al Bentegodi! Vittima i tifosi azzurri: lasciano lo stadio scortati
Secondo quanto riportato da Il Mattino, momenti di tensione si sarebbero verificati allo Stadio Marcantonio Bentegodi dopo il gol decisivo di Romelu Lukaku in Hellas Verona-Napoli 1-2. Al momento della rete nei minuti di recupero, nel settore della tribuna Ovest – riservato agli ospiti istituzionali – una quindicina di tifosi del Napoli sarebbe stata accerchiata e aggredita da un gruppo di sostenitori dell’Hellas Verona. Tra i presenti anche l’ex procuratore aggiunto della Figc, Marco Di Lello.
Determinante l’intervento degli steward del club scaligero, che hanno evitato conseguenze peggiori e riportato la situazione sotto controllo. Per lasciare l’impianto, i tifosi azzurri coinvolti sono stati scortati dalle forze dell’ordine. Alcuni responsabili sarebbero stati identificati e potrebbero essere denunciati. Nessun problema, invece, per il migliaio di sostenitori partenopei presenti nel settore ospiti, che ha potuto defluire senza particolari criticità.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro