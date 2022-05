Zero problemi a ridursi l'ingaggio: Mertens vuole solo Napoli

Con la città è amore, amore vero, ma lui si sente e anzi ancora è un fior di centravanti

La necessità di ridursi l'ingaggio per restare al Napoli rappresenta un problema per Mertens? "Zero". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottlinea la ferrea volontà dell'attaccante belga di proseguire la sua avventura con la squadra azzurra e la città.

"Riduzione ingaggio? Nessun problema: Mertens è un uomo estremamente intelligente, uno che al tavolo da poker farebbe scintille, e soprattutto ha voglia di continuare a camminare felice sul prato del Maradona e sul tappeto del Lungomare. Con la città è amore, amore vero, ma lui si sente e anzi ancora è un fior di centravanti che gioca con l'età con le stesse linguacce di quando la mette dentro a giro, e quindi aspira a qualcosa in più di un accordo annuale. Appunto: rinnovo fino al 2024 o al 2023 più opzione sul secondo anno. Le carte

