Air Lucca non sbaglia! Terzo gol in pre-campionato: le immagini

Oggi alle 14:30Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Il Napoli s'impone per 4-0 contro il Sorrento nella quarta amichevole del ritiro di Castel di Sangro. A sbloccare il match è Lorenzo Lucca, alla terza rete in pre-campionato.

Questa la dinamica dell'azione: discesa sulla sinistra di Spinazzola, che rientra sul destro e crossa preciso sul secondo palo, arriva Lucca e di testa da pochi passi porta in vantaggio i campioni d'Italia. Di seguito le immmagini tratte dagli highlights messi a disposizione dalla SSCNapoli.