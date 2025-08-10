Video

Prima gioia stagionale per Big Rom! Lukaku chiude i conti col Sorrento: le immagini

Prima gioia stagionale per Big Rom! Lukaku chiude i conti col Sorrento: le immagini
Oggi alle 17:00Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Il Napoli sommerge di gol il Sorrento nel quarto test amichevole del ritiro di Castel di Sangro, gli azzurri vincono il derby campano 4-0. Autore dell'ultima rete dei campioni d'Italia Romelu Lukaku, al quale bastano pochi minuti per andare a segno.

Big Rom, entrato al 71' va in rete all'85 chiudendo un bel triangolo tutto di prima: MctTominay serve a destera Zanoli, che crossa basso al centro per il belga che a sua volta non fallisce sotto porta segnando di mancino. Di seguito le immmagini tratte dagli highlights messi a disposizione dalla SSCNapoli.