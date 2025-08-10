Video

Vergara-Hasa, che giocata! Le immagini del gol del 3-0 al Sorrento

Oggi alle 16:15Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Il tanto lavoro del ritiro di Castel di Sangro inizia a dare i suoi frutti al Napoli, che s'impone per 4-0 sul Sorrento nella quarta amichevole in Abruzzo.

Diversi cambi nella ripresa e proprio uno dei subentrati propizia il gol del momentaneo 3-0: Vergara si porta la palla avanti di tacco con una bellissima giocata, passaggio filtrante per l'inserimento in area di Hasa, che realizza con un preciso diagonale di destro. Di seguito le immmagini tratte dagli highlights messi a disposizione dalla SSCNapoli.