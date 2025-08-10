Video
Vergara-Hasa, che giocata! Le immagini del gol del 3-0 al Sorrento
Il tanto lavoro del ritiro di Castel di Sangro inizia a dare i suoi frutti al Napoli, che s'impone per 4-0 sul Sorrento nella quarta amichevole in Abruzzo.
Diversi cambi nella ripresa e proprio uno dei subentrati propizia il gol del momentaneo 3-0: Vergara si porta la palla avanti di tacco con una bellissima giocata, passaggio filtrante per l'inserimento in area di Hasa, che realizza con un preciso diagonale di destro. Di seguito le immmagini tratte dagli highlights messi a disposizione dalla SSCNapoli.
Pubblicità
Ritiro Napoli
Copertina FocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Beukema a Sky: "Caricato tanto, ora si vedono i frutti. Mi piace difendere così. De Bruyne? Insieme facciamo tanti scherzi"
Napoli-Sorrento 4-0, le pagelle: brilla il centrocampo! McTominay dominante, non sbagliano i due centravanti
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Arturo MinerviniMcTominay: "Scudetto non ha cambiato nulla, amma fatica’...always! Su De Bruyne e le amichevoli..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com