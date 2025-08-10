Foto

Lavoro individuale per Buongiorno: il centrale si allena da solo dopo Napoli-Sorrento

di Antonio Noto

Alessandro Buongiorno salta anche la quarta amichevole del ritiro di Castel di Sangro che ha visto gli azzurri battere il Sorrento 4-0. Il difensore del Napoli, in fase di recupero dopo l'intervento chirurgico per groin pain, è spuntato a bordocampo nel corso del secondo tempo.

Al termine del match l'ex Torino ha iniziato una allenamento atletico personalizzato che si spera lo riporterà a breve a livello di forma del resto della squadra. Vedremo se riuscirà a partecipare almeno all'ultima amichevole di pre-campionato, giovedì 14 agosto, contro i greci dell'Olympiakos. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Abruzzo. 