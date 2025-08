Brest in vantaggio alla mezz'ora: Ajorque beffa i due centrali azzurri

vedi letture

A sorpresa il Brest passa in vantaggio al 29' con Ajorque. Cambio di gioco perfetto di Lees-Melou che trova Locko, cross velocissimo al centro con Ajorque che sfrutta la doppia indecisione di Rrahmani e Beukema e la mette dentro: 1-0 per i francesi!

