Castel di Sangro, day 8: seduta pomeridiana, esercitazione tattica e partitella. Out in 8

Rileggi live Castel di Sangro, day 8: seduta pomeridiana, esercitazione tattica e partitella.

19.08 - I campioni d'Italia escono dal campo tra gli applausi, termina qui la seduta pomeridiana.

19.04 - Azzurri a centrocampo per una seduta di stretching.

19.03 - Termina la partitella su un tiro alto di Raspadori, i blu s'impongono per 3-0.

18.59 - Cross di Zanoli e colpo di testa vincente di Lang! Blu avanti 3-0!

18.57 - Lucca raddoppia per i blu dopo un ottimo stop volante.

18.56 - Termina il primo temnpo, inversione di campo.

18.53 - I blu si portano in vantaggio grazie ad un diagonale di Raspadori.

18.50 - Inizia la partitella a campo ridotto.

18.46 - Termina l'esercitazione tattica. Si prepara la metà campo alla sinistra della tribuna centrale per una partitella a campo ridotto.

18.45 - Meret prende il posto di Milinkovic-Savic, il serbo va nell'altra metà campo ad allenarsi con gli altri due portieri azzurri.

18.32 - Oltre a Simeone, non partecipano all'esercitazione tattica: Mazzocchi, Obaretin, Coli Saco, Buongiorno, Vergara, Spinazzola, Cheddira

18.31 - Assente Simeone, dopo aver salutato i tifosi al termine della seduta mattutina il Cholito non è presente in campo. Ormai l'argentino è in procinto di trasferirsi al Torino.

18.30 - La squadra che difende, dopo aver riconquistato palla, deve centrare una delle due mini-porte poste sulla trequarti campo opposta.

18.28 - De Bruyne show! Il belga parte palla al piede e mette un filtrante stupendo per Neres la piazza sul secondo palo: ovazione del pubblico!

18.24 - Nell'area di rigore opposta si allenano con i preparatori dei portieri Meret, Ferrante e Contini.

18.22 - I campioni d'Italia fanno il loro ingresso in campo. Gruppo diviso in due squadre per una seduta tattica fucsia contro blu (attacco contro difesa).

In fucsia: Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres.

In blu: Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, D'Angelo; Raspadori, Gilmour, McTominay; Ambrosino, Lucca, Lang.

Tra i pali Milinkovic-Savic.

18.15 - Il pubblico attende l'ingresso in campo degli azzurri. Come stamani, Distinti e Curva Sud esauriti.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'ottava giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina di stamani, la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.