Ufficiale Castel di Sangro, il punto sul ritiro: domani conferenza di sindaco e pres. Abruzzo

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ed il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, hanno convocato per le ore 11.30 di domani, giovedì 7 agosto, a Castel di Sangro, nella sala polifunzionale di piazza Plebiscito, una conferenza stampa per fare il punto sulla presenza in Alto Sangro, per il sesto anno consecutivo, dei campioni d'Italia del Napoli Calcio, impegnati nella seconda parte del ritiro precampionato.

