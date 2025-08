Castel di Sangro, Sgarbi ha lasciato il ritiro: in serata si trasferirà al Pescara

vedi letture

C'è una novità quest'oggi a Castel di Sangro. Lorenzo Sgarbi non partecipa alla seduta mattutina nell'ottavo giorno di allenamenti. Il classe 2001 ha lasciato il ritiro di Rivisondoli ed è diretto verso Pescara. Già in giornata raggiungerà il club biancoazzurro dove si trasferirà dal Napoli con la formula del prestito secco.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).