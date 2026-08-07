Castel di Sangro, il programma del day 8: oggi seduta pomeridiana con Neres e KDB?

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Oggi 8° giorno di lavoro nel ritiro di Castel di Sangro che vi racconteremo in tempo reale ovviamente su Tuttonapoli.net e sulla nostra Radio Tutto Napoli (live oggi dalle 8 alle 19). Allenamento fissato al pomeriggio, dalle 18 ufficialmente e aperto ai tifosi, con grande attesa per alcuni singoli che ieri sono tornati in campo. Ieri, nella seduta pomeridiana svoltasi al Patini, sotto un vero e proprio diluvio che ha poi costretto lo staff ad accorciare l'allenamento, sono arrivate indicazioni che aprono a nuove speranze in casa azzurra.

I segnali di ieri: Neres e De Bruyne al lavoro atletico

Nella seduta di lavoro sul campo, seppur limitata al solo lavoro atletico, ha preso parte David Neres, rimasto fin qui ai margini di entrambi i ritiri estivi. Ma la notizia che più fa sperare i tifosi riguarda Kevin De Bruyne, che ha corso insieme al brasiliano nel tentativo di recuperare terreno e riallinearsi alla condizione dei compagni in vista della prima giornata contro il Genoa.

Oggi saranno entrambi in campo?

La domanda, a questo punto, è inevitabile: Neres e De Bruyne torneranno ad allenarsi in gruppo già nella seduta di domani pomeriggio? Per il brasiliano il lavoro atletico ai bordi del campo può rappresentare l'ultimo step prima di ritrovare il pallone. Per il centrocampista belga c'è solo da ritrovare la condizione, senza fretta e rischi, ma le probabilità di vederlo subito in campo sono molto più alte. Sul fronte recuperi, da segnalare ieri anche il rientro di Rafa Marin e Scott McTominay che avevano saltato il test con l'Osasuna.