Napoli-Arezzo 1-3, debutto amaro per Allegri: brutto ko, Lucca si fa male

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Il Napoli perde 3-1 con l'Arezzo: in gol Politano, Lucca colpisce un palo e s'infortuna.

Il primo test stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri si chiude con una sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo alla SKI.IT Arena di Carciato. Gli azzurri, reduci da sei giorni di ritiro a Dimaro-Folgarida, hanno mostrato buone trame di gioco soprattutto nella prima frazione, ma sono stati puniti dalla maggiore concretezza dei toscani. A sbloccare il risultato è stato Cerri all'11', bravo a battere Meret di testa. Il Napoli ha provato a reagire con Hojlund, Rrahmani, Gutierrez e Alisson Santos, senza però trovare il pareggio prima dell'intervallo.

Politano riapre la gara, Lucca sfiora il 2-2 ma nel finale segna Mavuli

Nella ripresa Allegri rivoluziona l'undici con numerosi cambi, ma è ancora l'Arezzo a colpire con Gilli, che firma il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Napoli rientra in partita al 60', quando Politano trasforma sulla ribattuta il calcio di rigore inizialmente respinto da Serban dopo il fallo su Vergara. Gli azzurri sfiorano il pareggio con Vergara, fermato a tu per tu dal portiere, e soprattutto con Lucca, che centra il palo a pochi minuti dal termine. Nel finale, però, un errore difensivo di Obaretin spalanca la strada a Mawuli, che firma il definitivo 3-1. Da segnalare anche l'uscita dello stesso Lucca nel finale per un problema fisico, prima di lasciare il posto a Pereyra.