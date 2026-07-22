Napoli-Arezzo, amaro ko ma Allegri sereno: colloquio con Antonelli a fine match
Nonostante la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo nella prima amichevole estiva, Massimiliano Allegri ha lasciato il terreno di gioco con il sorriso. Al termine della gara, il tecnico del Napoli è apparso sereno e rilassato, segnale di come il risultato conti relativamente in questa fase della preparazione estiva, più orientata a valutare la condizione della squadra e i primi meccanismi di gioco.
Abbraccio con Stefano Antonelli al termine della gara
Prima di rientrare negli spogliatoi, Allegri si è fermato a bordocampo per salutare Stefano Antonelli, agente e intermediario con un lungo passato da dirigente nel calcio italiano, avendo ricoperto anche gli incarichi di amministratore delegato del Torino e direttore sportivo di Udinese, Siena, Bari e Ascoli. Tra i due c'è stato un caloroso abbraccio, seguito da un breve colloquio, prima del definitivo rientro negli spogliatoi.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro