Video Dimaro day 3, applausi per l'allenamento mattutino: gli highlights

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Terzo giorno di ritiro: applausi ai calciatori e lavoro sul possesso per il Napoli.

Prosegue il ritiro estivo del Napoli in Val di Sole con la terza giornata di lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri. Questa mattina gli azzurri sono scesi in campo alla Ski.it Arena di Carciato per la prima delle due sedute previste in programma. Ad accoglierli, come ormai da tradizione in questi primi giorni di ritiro, i calorosi applausi dei tantissimi tifosi presenti sugli spalti.

Possesso palla e sfide 6 contro 6

Dopo la consueta fase di attivazione muscolare, la squadra ha iniziato il lavoro con esercitazioni dedicate al possesso palla attraverso il classico torello, per poi proseguire con una serie di sfide cinque contro cinque. Un allenamento improntato su intensità, tecnica e rapidità di esecuzione, nel solco del programma di preparazione studiato da Massimiliano Allegri per affinare condizione atletica e meccanismi di gioco in vista dei primi impegni stagionali. Di seguito le immagini ufficiali prodotte dalla SSCNapoli e fornite dall'ufficio stampa.