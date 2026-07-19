Foto Dimaro, Allegri protagonista: allenamento personale col preparatore dopo la seduta

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Allegri non si ferma: allenamento extra al termine della seduta del Napoli

Al termine dell'allenamento pomeridiano del Napoli, Massimiliano Allegri è rimasto sul terreno di gioco per una seduta di lavoro supplementare. Il tecnico azzurro si è allenato insieme a un preparatore atletico e a due membri del suo staff, mostrando grande attenzione anche alla propria condizione fisica.

Corsa e lavoro atletico per il tecnico azzurro

Il tecnico livornese è stato protagonista di una serie di esercizi atletici e di corsa, svolti con intensità sotto la supervisione del preparatore. Un'immagine che testimonia il coinvolgimento totale di Allegri nel lavoro quotidiano del ritiro e la volontà di farsi trovare pronto per una stagione che si preannuncia lunga e ricca di impegni per il Napoli. Di seguito gli scatti raccolti dai nostri inviati a Dimaro-Folgarida.