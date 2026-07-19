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Dimaro, Meret e Contini incontrano i tifosi: bagno di folla per i due portieri
Meret e Contini firmano autografi ai tifosi nel piazzale della Ski.IT Arena.
Nuovo momento di festa nel ritiro del Napoli. Alex Meret e Nikita Contini hanno incontrato i tifosi nel piazzale della Ski.IT Arena di Carciato, prendendo parte alla tradizionale sessione di firme e fotografie che accompagna il soggiorno degli azzurri in Val di Sole.
Autografi e selfie con i tifosi
I due portieri del Napoli sono stati accolti dall'entusiasmo dei tantissimi sostenitori presenti a Dimaro, concedendosi con disponibilità per autografi, selfie e qualche battuta. Un appuntamento molto apprezzato dai tifosi, che hanno potuto vivere da vicino i propri beniamini e condividere un momento speciale durante il ritiro estivo della squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Val di Sole.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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