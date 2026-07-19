Primo lavoro atletico a Dimaro, Allegri introduce corsa e ripetute: gli highlights
Si è conclusa a Dimaro-Folgarida la terza giornata di lavoro del Napoli agli ordini di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio gli azzurri sono tornati in campo alla Ski.it Arena di Carciato per la seconda seduta della giornata, proseguendo il programma di preparazione estiva davanti ai tanti tifosi presenti sugli spalti.
Prima seduta dedicata al lavoro atletico
Dopo la consueta fase di attivazione muscolare, la squadra ha svolto per la prima volta in questo ritiro un allenamento incentrato esclusivamente sul lavoro atletico, con corsa di fondo e ripetute. Dopo aver dedicato le prime sedute soprattutto agli aspetti tecnico-tattici e alle esercitazioni con il pallone, Massimiliano Allegri ha iniziato a intensificare anche la preparazione fisica della squadra in vista dei primi impegni stagionali. Di seguito le immagini ufficiali diffuse dalla SSC Napoli e fornite dall'ufficio stampa.
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