Foto Landucci si confronta con Anguissa: colloquio a fine allenamento

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Anguissa a colloquio con Landucci: continuano le indicazioni dello staff di Allegri per il camerunense.

Al termine della seduta pomeridiana del terzo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, Frank Zambo Anguissa si è trattenuto sul terreno di gioco per un confronto con Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri. Dopo il colloquio avuto nei giorni scorsi direttamente con il tecnico azzurro, lo staff continua a seguire con particolare attenzione il centrocampista camerunese.

Anguissa torna al centro del progetto

Le continue indicazioni rivolte ad Anguissa confermano la volontà di Allegri e del suo staff di reinserire pienamente il centrocampista nei meccanismi della squadra. Dopo il lungo stop causato dall'infortunio che ne ha condizionato la scorsa stagione, il numero 99 sembra essere tornato al centro del progetto tecnico del Napoli, con lo staff che lavora quotidianamente per riportarlo alla migliore condizione fisica e tattica. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.