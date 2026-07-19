Val di Sole, non solo calcio: mostre, eventi e spettacoli nel cuore del ritiro del Napoli

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Val di Sole protagonista tra calcio, mostre, cultura ed eventi durante il ritiro del Napoli.

Con il Napoli impegnato alla Ski.IT Arena di Dimaro Folgarida, il Modena in ritiro a Mezzana-Marilleva e il Padova a Pejo, la Val di Sole è diventata uno dei principali punti di riferimento del calcio italiano nell'estate 2026. Un territorio che, però, vive di sport a 360 gradi: dopo aver ospitato la Coppa del Mondo di Canoa Discesa e Rafting sul fiume Noce, considerato tra i migliori al mondo per questa disciplina, si prepara ad accogliere ad agosto anche i Campionati del Mondo UCI di Mountain Bike a Commezzadura. Un calendario ricco di appuntamenti che conferma la Val di Sole come una delle destinazioni sportive più prestigiose d'Italia.

Mostre e appuntamenti: ecco cosa fare lunedì 20 luglio

Oltre allo sport, il territorio propone un ricco programma culturale. Nella SKI.IT Arena a Dimaro Folgarida è in corso sino al 27 luglio nel futuristico DOM questo un percorso espositivo unico che racconta le vittorie del Club attraverso i trofei, le maglie, i cimeli e i documenti che hanno segnato la storia azzurra. La mostra accompagna i tifosi in un viaggio attraverso i momenti che hanno reso grande il Napoli: dalle prime affermazioni nazionali e internazionali ai quattro Scudetti, dalle Coppe Italia alla Coppa UEFA, fino ai successi più recenti. Curiosità: circa la metà dei Trofei può essere collegato alla Val di Sole perché frutto del lavoro svolto dai giocatori nelle annate dei ritiri in riva al fiume Noce.

Fino al 20 settembre Castel Caldes ospita la particolare mostra dedicata alla Pop e la Street Art: “DA WARHOL A BANKSY: Pop e Street Icons in Val di Sole” con le opere collocate tra le sale affrescate nel Cinquecento del maniero trentino, creando un incontro inatteso tra un castello medievale e l’arte urbana contemporanea. Il filo rosso è rappresentato dallo stencil: quella tecnica fatta di maschere e ripetizioni che associamo ai writer ma che, sorprendentemente, veniva già usata secoli fa per adornare in tempi rapidissimi pareti e soffitti. Passeggiando tra le stanze del castello, l’effetto è immediato: motivi decorativi cinquecenteschi sembrano parlare la stessa lingua grafica di Obey, Banksy o Blek le Rat. Il percorso attraversa oltre mezzo secolo di arte, da Andy Warhol e Keith Haring fino ai protagonisti della scena urbana internazionale e italiana, tra critica sociale, icone pop e immagini diventate simboli del nostro tempo. La mostra, organizzata dall'APT Val di Sole in collaborazione con Deodato Arte e con il supporto scientifico e allestitivo del Museo Castello del Buonconsiglio di Trento, è visitabile fino al 20 settembre 2026.

GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDI’ 20 LUGLIO

MALE’ (piazze Centrali)

APERI - BANDA (dalle 18 alle 19)

Musica e allegria all’aria aperta! Un vivace appuntamento musicale in movimento per riempire le vie del paese di ritmo, note e convivialità.

PELLIZZANO (Termenago - Anfiteatro Vegetale)

ANIMA (dalle 18 alle 20)

È la storia dell’Avez del Prinzep degli Altipiani Cimbri, l’abete bianco più alto d’Europa schiantato nel 2017 a circa 250 anni di vita, trasformato in uno speciale quartetto d’archi dalle mani del maestro liutaio trentino Gianmaria Stelzer con voce narrante. Il forte messaggio della Natura in uno spettacolo coinvolgente. Gratuito con servizio navetta.

OSSANA (piazzetta del Castello di San Michele)

LUNEDI’ AL CASTELLO (dalle 8.30 alle 12)

Artigianato e Sapori al Castello di San Michele: mercato contadino e dell’artigianato locale con stand gastronomico, celebrando la storia e l’autenticità del territorio; Ingresso al Castello 1 euro dalle 8.30 alle 10; alle ore 10 visita guidata gratuita a uno dei Borghi più belli d’Italia.

VERMIGLIO ((Teatro Polo Culturale)

BLACK SMILZO (dalle 16.30 alle 17.30)

Spettacolo per bambini. Ingresso libero.