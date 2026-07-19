Foto Dimaro, Lucca torna in gruppo! Ancora assenti Politano e Vergara

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Napoli in campo a Dimaro: Lucca recupera, ancora out Politano e Vergara.

È iniziata la seduta pomeridiana del Napoli alla Ski.it Arena di Carciato, nel terzo giorno del ritiro di Dimaro-Folgarida. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata in campo davanti ai tifosi presenti sugli spalti per il secondo allenamento della giornata, proseguendo il lavoro di preparazione in vista dei primi impegni stagionali.

Lucca recuperato, Politano e Vergara ancora ai box

La buona notizia riguarda Lorenzo Lucca, regolarmente in gruppo dopo aver smaltito la lieve contusione che lo aveva costretto a interrompere anzitempo la seduta mattutina. Restano invece assenti Matteo Politano e Antonio Vergara, che non hanno preso parte all'allenamento pomeridiano. Il napoletano è assente per sindrome influenzale, l'ex Inter per una botta presa in allenamento ieri. Di seguito lo scatto dai nostri inviati in Val di Sole che ritrae Lucca in riscaldamento col gruppo.