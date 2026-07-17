Ufficiale Dimaro, lavoro rieducativo per Beukema e Neres. A parte anche Gilmour: il report del club

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Primo allenamento del Napoli a Dimaro: report ufficiale e aggiornamenti su Gilmour, Neres e Beukema.

Primo allenamento del Napoli a Dimaro-Folgarida. Oggi gli azzurri hanno iniziato in ritiro in Trentino con una seduta pomeridiana. Di seguito il report pubblicato sul sito ufficale dalla SSC Napoli.

"Il Napoli di Allegri comincia il ritiro estivo di Dimaro. Gli azzurri si sono allenati nel pomeriggio alla SKI.IT Arena. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico e in una serie di esercizi finalizzati al possesso. Chiusura con una partitina a campo ridotto.

Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo il trauma distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale rimediato in Nazionale.

Neres ha svolto un lavoro di rieducazione in seguito a terapia infiltrativa rigenerativa del ginocchio sinistro.

Beukema ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di patologia cronica bilaterale del tendine achilleo".