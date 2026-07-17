Foto Ritiro Dimaro, primo allenamento : Allegri accolto dall'entusiasmo e dal coro dei tifosi

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Primo allenamento del Napoli di Allegri: entusiasmo alle stelle alla Ski.IT Arena di Dimaro

È ufficialmente iniziata alle 18:30 la prima seduta di allenamento del Napoli guidata da Massimiliano Allegri. Sul terreno di gioco della Ski.IT Arena il nuovo tecnico azzurro ha diretto il suo primo allenamento del ritiro estivo, dando il via alla nuova stagione davanti a una cornice di pubblico calorosa e partecipe.

Accoglienza da brividi per Allegri: i tifosi lo acclamano

L'ingresso in campo di Massimiliano Allegri è stato accompagnato dall'entusiasmo dei tanti tifosi presenti sugli spalti di Dimaro. Gran parte del pubblico ha accolto il nuovo allenatore con un lungo coro di "Mister, mister!", testimoniando fin dai primi istanti il clima di grande attesa e fiducia attorno al nuovo corso del Napoli. Un'accoglienza speciale che ha fatto da cornice all'inizio ufficiale del lavoro degli azzurri in Val di Sole.