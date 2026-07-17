Novità tra i convocati per il ritiro: a Dimaro anche Obaretin al posto di Buongiorno

Novità tra i convocati per il ritiro: a Dimaro anche Obaretin al posto di BuongiornoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:00Ritiro Napoli
di Pierpaolo Matrone
Le settimane di lavoro in Trentino saranno decisive per consentire ad Allegri di valutare da vicino i giovani e i calciatori rientrati dai prestiti

Nell'elenco dei calciatori convocati per il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida spicca quella del giovane Emanuele Rao, chiamato a mettersi in mostra agli ordini di Massimiliano Allegri, così come quella di Michael Folorunsho, che prenderà regolarmente parte alla preparazione nonostante le voci di mercato sul suo futuro.

Obaretin sostituisce Buongiorno

Tra le sorprese figura anche Nosa Edward Obaretin, convocato al posto di Alessandro Buongiorno, costretto a rinunciare alla prima parte del ritiro a causa dell'infortunio al ginocchio. Le settimane di lavoro in Trentino saranno decisive per consentire ad Allegri di valutare da vicino i giovani e i calciatori rientrati dai prestiti, in vista delle scelte definitive sulla rosa per la prossima stagione.

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