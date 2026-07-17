Novità tra i convocati per il ritiro: a Dimaro anche Obaretin al posto di Buongiorno
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Le settimane di lavoro in Trentino saranno decisive per consentire ad Allegri di valutare da vicino i giovani e i calciatori rientrati dai prestiti
Nell'elenco dei calciatori convocati per il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida spicca quella del giovane Emanuele Rao, chiamato a mettersi in mostra agli ordini di Massimiliano Allegri, così come quella di Michael Folorunsho, che prenderà regolarmente parte alla preparazione nonostante le voci di mercato sul suo futuro.
Obaretin sostituisce Buongiorno
Tra le sorprese figura anche Nosa Edward Obaretin, convocato al posto di Alessandro Buongiorno, costretto a rinunciare alla prima parte del ritiro a causa dell'infortunio al ginocchio. Le settimane di lavoro in Trentino saranno decisive per consentire ad Allegri di valutare da vicino i giovani e i calciatori rientrati dai prestiti, in vista delle scelte definitive sulla rosa per la prossima stagione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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