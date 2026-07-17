A Dimaro anche cinque Primavera: ci sono anche due argentini

A Dimaro anche cinque Primavera: ci sono anche due argentini
Oggi alle 11:30Ritiro Napoli
di Arturo Minervini
. Massimiliano Allegri ha infatti deciso di aggregare alla prima squadra cinque calciatori della Primavera

Il ritiro di Dimaro-Folgarida sarà anche un'occasione per osservare da vicino alcuni dei talenti più promettenti del settore giovanile del Napoli. Massimiliano Allegri ha infatti deciso di aggregare alla prima squadra cinque calciatori della Primavera, che avranno la possibilità di mettersi in mostra durante la preparazione estiva.

Ritiro Dimaro, con Allegri anche cinque ragazzi della Primavera

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, tra i convocati figurano il portiere Claudio Pugliese, il difensore Christian Garofalo, il centrocampista Vincenzo Prisco, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio azzurro, e i due argentini Francisco Baridò, trequartista, e Milton Pereyra, attaccante.