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Inaugurata Mostra Trofei a Dimaro: il taglio del nastro di Valentina De Laurentiis
È stata inaugurata questa mattina, nella SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida, la mostra dedicata ai cimeli e alle maglie storiche del Napoli. A tagliare il nastro dell'area espositiva è stata Valentina De Laurentiis, che ha dato ufficialmente il via a uno degli spazi più attesi dai tifosi azzurri presenti in Trentino, dove sarà possibile ripercorrere la storia del club attraverso trofei, memorabilia e divise che hanno segnato le pagine più importanti del Napoli. In basso il link che ritrae il momento del taglio del nastro.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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