Ritiro Napoli, il club presenta il Summer Village con una nota: i dettagli

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Tra gli spazi principali ci sarà la Mostra dei Trofei, inaugurata oggi alla presenza di Valentina De Laurentiis, Board Member e Style Designer del Club

In occasione del ritiro precampionato in Val di Sole, SSC Napoli presenta il Summer Village Powered by BPER, uno spazio interamente dedicato ai tifosi azzurri, con attività, esperienze e occasioni di intrattenimento per tutte le età. Nella stagione del Centenario, il Village, allestito nell’area antistante lo Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena, sarà uno dei principali punti di riferimento del ritiro in Val di Sole. Uno spazio pensato per permettere ai tifosi di vivere da vicino l’atmosfera del soggiorno estivo della squadra e prendere parte a un ricco programma di appuntamenti.

Inaugurata anche la Mostra dei Trofei

Tra gli spazi principali ci sarà la Mostra dei Trofei, inaugurata oggi alla presenza di Valentina De Laurentiis, Board Member e Style Designer del Club, del Direttore dell’Area Comunicazione Nicola Lombardo e di Eduardo Alinei e Giuseppe Montanino, fondatori di Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner di SSC Napoli.