Ritiro Napoli, il club presenta il Summer Village con una nota: i dettagli
In occasione del ritiro precampionato in Val di Sole, SSC Napoli presenta il Summer Village Powered by BPER, uno spazio interamente dedicato ai tifosi azzurri, con attività, esperienze e occasioni di intrattenimento per tutte le età. Nella stagione del Centenario, il Village, allestito nell’area antistante lo Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena, sarà uno dei principali punti di riferimento del ritiro in Val di Sole. Uno spazio pensato per permettere ai tifosi di vivere da vicino l’atmosfera del soggiorno estivo della squadra e prendere parte a un ricco programma di appuntamenti.
Inaugurata anche la Mostra dei Trofei
Tra gli spazi principali ci sarà la Mostra dei Trofei, inaugurata oggi alla presenza di Valentina De Laurentiis, Board Member e Style Designer del Club, del Direttore dell’Area Comunicazione Nicola Lombardo e di Eduardo Alinei e Giuseppe Montanino, fondatori di Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner di SSC Napoli.
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