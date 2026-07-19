Infortunati, allarme rientrato per Rafa Marin: le ultime su Buongiorno

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Sky: nessun allarme per Rafa Marin, Buongiorno verso il consulto decisivo a Barcellona.

Arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria del Napoli per quanto riguarda Rafa Marin. Dopo l'infortunio contusivo-distorsivo, riportato ieri in allenamento, è tornato stamani ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo in ritiro a Dimaro-Folgarida. L'infortunio è stato di lieve entità e non ha compromesso il prosieguo della preparazione del centrale azzurro.

Buongiorno verso il consulto, restano fuori Beukema e Gilmour

Situazione ben diversa, invece, per Alessandro Buongiorno. Il difensore si recherà a Barcellona per un consulto specialistico che dovrà stabilire se sarà necessario intervenire chirurgicamente al ginocchio destro. Il centrale salterà entrambi i ritiri estivi del Napoli a causa delle problematiche emerse nelle ultime settimane, confermate anche dagli accertamenti diagnostici già effettuati.

Lo staff medico continua inoltre a gestire le condizioni di Sam Beukema, attualmente indisponibile e impegnato in un percorso di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine d'Achille. Ancora ai box anche Billy Gilmour, che prosegue il programma riabilitativo dopo la lesione di alto grado del legamento collaterale mediale rimediata con la nazionale. A riferirlo è Sky Sport.