Foto Invasione azzurra a Castel di Sangro! Patini sold-out per l'allenamento: in tanti restano fuori

Il primo weekend di agosto fa registare un boom di presenze nel ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Già a prima di un'ora dalla seduta pomeridiana di oggi, file lunghissima all'esterno dello Stadio Teofllo Patini. Per la prima volta in questi giorni della seconda fase della preparazione dei campioni d'Italia in Abruzzo. è stata apeta anche la Curva Sud.

Nonostante ciò, gli otre 7mila posti dell'impianto di Castel di Sangro sono tutti esauriti e in tanti tifosi sono rimasti fuori ai cancelli delusi. In tanti si sono riversati al Palasport dopo è presente lo store ufficiale della SSCNapoli per fare acquisti ed avere un ricordo di questo ritiro. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Abruzzo.