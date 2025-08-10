Foto
Lucca è una sentenza di testa! Terzo gol in azzurro e vantaggio Napoli!
Il Napoli passa in vantaggio contro il Sorrento al 12' grazie ad un colpo di testa di Lorenzo Lucca! Spinazzola riceve sulla sinistra, punta l'uomo, sterza sul destro e va al traversone morbido: sul secondo palo arriva puntuale l'ex Udinese che di testa spinge la sfera in rete per l'1-0.
Gutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
