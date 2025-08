Foto Meret si allena a parte: vistosa fasciatura al polso per il numero uno azzurro

Lavora a parte Alex Meret nel quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro. Il portiere azzurro è presente a bordo campo, e mentre i compagni sono impegnati in una partitella a campo ridotto (live qui), s'impegna con un preparatore atletico in alcuni esercizi.

Vistosa fasciatura al polso sinistro per il numero uno del Napoli. Qualche giorno un gran tiro di De Bruyne in partitella, deviata da Meret e ribadita in rete dal fuoriclasse belga, potrebbe essere la causa delle noie all'arto per l'estremo difensore. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Abruzzo.