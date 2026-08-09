Ufficiale Napoli-Aris Salonicco, sold-out al Patini: esauriti tutti i biglietti per l'ultima amichevole

vedi letture

Napoli-Aris Salonicco, Patini sold out: esauriti i biglietti per l'ultima amichevole.

È sold out lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per l'ultima amichevole del Napoli nel ritiro precampionato in Abruzzo. Grande risposta dei tifosi azzurri, che hanno acquistato tutti i biglietti disponibili per assistere alla sfida contro l'Aris Salonicco. Si preannuncia dunque una cornice di pubblico importante per l'ultimo appuntamento della squadra di Massimiliano Allegri in Alto Sangro.

Napoli-Aris Salonicco, Patini tutto esaurito per l'ultimo test internazionale

Quella contro l'Aris Salonicco sarà la terza e ultima amichevole internazionale disputata dal Napoli durante il ritiro di Castel di Sangro, prima dell'esordio in campionato a Marassi contro il Genoa. Per l'occasione non ci saranno posti liberi sugli spalti del Patini: tutti i tagliandi messi a disposizione sono stati venduti.