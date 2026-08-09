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Napoli-Aris Salonicco, sold-out al Patini: esauriti tutti i biglietti per l'ultima amichevole
Napoli-Aris Salonicco, Patini sold out: esauriti i biglietti per l'ultima amichevole.
È sold out lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per l'ultima amichevole del Napoli nel ritiro precampionato in Abruzzo. Grande risposta dei tifosi azzurri, che hanno acquistato tutti i biglietti disponibili per assistere alla sfida contro l'Aris Salonicco. Si preannuncia dunque una cornice di pubblico importante per l'ultimo appuntamento della squadra di Massimiliano Allegri in Alto Sangro.
Napoli-Aris Salonicco, Patini tutto esaurito per l'ultimo test internazionale
Quella contro l'Aris Salonicco sarà la terza e ultima amichevole internazionale disputata dal Napoli durante il ritiro di Castel di Sangro, prima dell'esordio in campionato a Marassi contro il Genoa. Per l'occasione non ci saranno posti liberi sugli spalti del Patini: tutti i tagliandi messi a disposizione sono stati venduti.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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