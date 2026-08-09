Ufficiale
Castel di Sangro, comunicazione per prenotazione alla seduta di domani: la nota del club
Napoli, i ticket della seduta mattutina restano validi per l'allenamento delle 17.30.
La SSC Napoli ha diffuso un'importante comunicazione per i tifosi presenti a Castel di Sangro dopo la variazione del programma degli allenamenti prevista per lunedì 10 agosto. La seduta del mattino si svolgerà infatti a porte chiuse, mentre l'allenamento pomeridiano sarà aperto al pubblico con inizio alle ore 17.30.
Napoli, come utilizzare i biglietti già acquistati per la seduta mattutina
Il club azzurro ha chiarito che tutti i tifosi che avevano precedentemente acquisito un ticket per l'allenamento mattutino del 10 agosto non dovranno procurarsi un nuovo titolo d'ingresso. Gli stessi biglietti consentiranno infatti di accedere alla seduta a porte aperte delle 17.30, utilizzando il medesimo titolo già in proprio possesso. Questo il link per prenotarsi.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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