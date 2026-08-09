McTominay show a Castel di Sangro: palleggi di testa “alla Maradona” durante l'allenamento
Non soltanto partitelle, esercitazioni tattiche e lavoro sul campo per il Napoli a Castel di Sangro. All'indomani dell'amichevole contro il Celta Vigo, la seduta pomeridiana degli azzurri allo stadio Teofilo Patini ha regalato anche un momento di spettacolo con protagonista Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è concesso alcuni gesti tecnici a bordocampo mentre i compagni erano impegnati nelle esercitazioni a ranghi ridotti.
McTominay dà spettacolo: palleggi di testa che ricordano Maradona
McTominay ha improvvisato un vero e proprio show personale: prima ha fatto girare il pallone sulla punta delle dita, con un gesto tipico del basket, poi si è esibito in una lunga serie di palleggi di testa da fermo. Una sequenza che ha inevitabilmente richiamato alla memoria le celebri immagini di Diego Armando Maradona, protagonista in passato di esercizi simili con il pallone. Un momento curioso e spettacolare nel corso della preparazione del Napoli in Alto Sangro.
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