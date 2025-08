Foto Napoli-Brest, McTominay e Gilmour out: i due scozzesi s'intravedono a bordo campo

A breve avrà inizio Napoli-Brest, primo test amichevole della squadra di Antonio Conte nel ritiro di Castel di Sangro. Per la prima uscita dei campioni d'Italia in Abruzzo, saranno sicuramente assenti Scott McTominay e Billy Gilmour. I due centrocampisti scozzesi si sono allenati a parte e proseguono l'iter per recuperare la migliore condizione fisica.

L'ex United è reduce da un affaticamento muscolare, mentre l'ex Brighton dalle noie fisiche accusate con la nazionale scozzese. Di seguito lo scatto raccolto dai nostri inviato a Castel Volturno.