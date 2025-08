Ufficiale Napoli-Casertana verrà trasmessa senza pay per view: ecco dove vederla

Domani alle ore 10, il Napoli affronterà la Casertana in un’amichevole estiva. A meno di 24 ore dall'altro test amichevole di stasera contro il Brest, ore 19, la partita rappresenta un’occasione utile per testare la condizione della squadra e valutare i giocatori che non partiranno titolari contro la squadra transalpina.

Il match sarà visibile gratuitamente su diverse piattaforme: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e l’app OneFootball. Un’ottima opportunità per i tifosi di seguire da vicino la preparazione dei campioni d'Italia.