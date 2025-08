Napoli in campo con la Casertana: Buongiorno si allena a parte sul campo 2

Mentre il Napoli è impegnato sul campo centrale dello Stadio Patini per il test amichevole contro la Casertana, 1-1 al termine del primo tempo (live qui). Sul secondo campo si allena a parte Alessandro Buongiorno. Continua l'inter di recupero del difensore centrale, che dopo l'intervento chirurgico per groin pain ancora deve partecipare agli allenamenti in gruppo con il resto della squadra.

