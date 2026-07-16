Domani in mattinata il primo evento a Dimaro: parteciperà Valentina De Laurentiis, i dettagli
Il Napoli è pronto a trasferirsi in Trentino per il ritiro estivo. Dopo l'ultima giornata dedicata ai test medici, la squadra partirà domani alla volta di Dimaro, dove inizierà la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri con un gruppo particolarmente numeroso. L'arrivo della squadra è previsto, come al solito, intorno all'ora di pranzo.
Spazio ai trofei del Centenario
In mattinata invece sarà inaugurata l'area espositiva dei trofei all'interno del village di Dimaro, nei pressi del campo di Carciato. Al taglio del nastro prenderà parte anche Valentina De Laurentiis, responsabile dei progetti di marketing, merchandising e delle iniziative creative legate alle celebrazioni del Centenario del club. Potrete seguire tutto il ritiro in diretta sulla nostra Radio Tutto Napoli.
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