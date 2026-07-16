Domani in mattinata il primo evento a Dimaro: parteciperà Valentina De Laurentiis, i dettagli

Domani in mattinata il primo evento a Dimaro: parteciperà Valentina De Laurentiis, i dettagli
Ieri alle 18:50Ritiro Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli raggiungerà il Trentino dopo i test medici. In mattinata sarà inaugurato lo spazio espositivo dedicato ai trofei del club.

Il Napoli è pronto a trasferirsi in Trentino per il ritiro estivo. Dopo l'ultima giornata dedicata ai test medici, la squadra partirà domani alla volta di Dimaro, dove inizierà la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri con un gruppo particolarmente numeroso. L'arrivo della squadra è previsto, come al solito, intorno all'ora di pranzo.

Spazio ai trofei del Centenario

In mattinata invece sarà inaugurata l'area espositiva dei trofei all'interno del village di Dimaro, nei pressi del campo di Carciato. Al taglio del nastro prenderà parte anche Valentina De Laurentiis, responsabile dei progetti di marketing, merchandising e delle iniziative creative legate alle celebrazioni del Centenario del club. Potrete seguire tutto il ritiro in diretta sulla nostra Radio Tutto Napoli