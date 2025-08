Ufficiale Napoli-Sorrento verrà trasmessa senza pay per view: ecco dove vederla

La SSC Napoli continua la seconda parte della preparazione estiva a Castel di Sangro, dove si avvicina alla nuova stagione 2025/26. Domenica 10 agosto gli azzurri affronteranno in amichevole il Sorrento Calcio allo Stadio Teofilo Patini. L’incontro, inizialmente previsto per le ore 10:00, avrà inizio alle ore 11:00 e sarà trasmesso gratuitamente per tutti gli abbonati Sky, sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202).

La partita sarà inoltre visibile in streaming gratuito su OneFootball. Per accedere alla diretta:

● Registrarsi gratuitamente alla piattaforma OneFootball via web o tramite app mobile

● Cercare “Napoli” nella barra di ricerca e accedere al profilo ufficiale del Club

● Selezionare la sezione “Partite” e cliccare sull’amichevole desiderata

La visione su OneFootball sarà disponibile in tutte le principali piattaforme:

● Via web, accedendo a questo link

● Tramite app OneFootball per dispositivi iOS e Android.

● Attraverso l’app OneFootball TV su Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung Smart TV